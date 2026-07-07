На Алтае задержали мужчину, который находился в розыске Интерпола

Передача мужчины представителям монгольских властей состоялась 26 июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Гражданина Монголии, объявленного в международный розыск, задержали сотрудники правоохранительных органов в Алтайском крае. Передача мужчины представителям монгольских властей состоялась 26 июня на пункте пропуска Кяхта — Алтанбулаг в Бурятии. Об этом сообщает издание amic.ru.

В октябре прошлого года в Кулундинском районе на границе с Казахстаном полицейские остановили 39-летнего мужчину для проверки документов. Сверка по базам Интерпола показала, что он числится в международном розыске. Монгольские коллеги разыскивали его по делу о тяжком преступлении по неосторожности, которое он совершил в 2023 году в одной из провинций Монголии: один ребенок погиб, еще двое получили серьезные травмы.

После задержания российские правоохранители через каналы Интерпола связались с монгольской стороной. Генпрокуратура России рассмотрела запрос о выдаче подозреваемого и удовлетворила его. Передача состоялась в установленном порядке.

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