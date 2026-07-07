Владелец сауны в Прокопьевске признал вину в гибели пяти подростков

Первое заседание прошло в Зенковском районном суде. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Прокопьевске начался судебный процесс по делу о трагедии в бане на улице Кубанской, где погибли пять школьников. Первое заседание прошло в Зенковском районном суде в начале июля. Об этом сообщает издание VSE42.Ru.

Перед судом предстали трое обвиняемых: братья Алексей и Павел Долгачевы, которые владели заведением, а также сотрудница, работавшая администратором. Им вменяют нарушение правил безопасности при оказании услуг, которое случайно привело к смерти пятерых подростков. На заседании хозяин сауны полностью согласился с выдвинутыми обвинениями, однако его родственник и работница отказались признавать вину.

Рассмотрение дела продолжится 9 июля. В этот день судья планирует заслушать показания потерпевших, а также изучить остальные материалы, собранные следствием.

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