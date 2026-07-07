Делегация авиаинженеров из Китая посетила НГТУ

Большинство специалистов их института являются выпускниками НГТУ. Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

Делегация авиационных специалистов из Китая посетила Новосибирский государственный технический университет. Встреча прошла на площадке вуза в рамках визита иностранной стороны в Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени Чаплыгина. Об этом сообщили в пресс-службе НГТУ.

В составе объединенной делегации были сотрудники Академии авиационных наук Китая, Первого авиационного конструкторского института AVIC и планерной школы САЕ. Большинство специалистов их института являются выпускниками НГТУ, и научно-производственный тандем этих двух организаций уже не первый год доказывает свою эффективность.

На факультете летательных аппаратов для китайских инженеров устроили серию презентаций. Декан факультета Дмитрий Чинахов и его коллеги рассказали о деятельности подразделения, а представители КНР назвали желаемой кооперацию в области научного сотрудничества, обмена знаниями и совместной подготовки студентов. По итогам встречи стороны договорились обменяться презентационными материалами и подписать Меморандум о сотрудничестве.

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