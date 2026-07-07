В Новосибирске стартовала вторая волна записи детей в первый класс

Второй этап продлится до 5 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области началась вторая волна приема заявлений от родителей, чьи дети пойдут в первый класс. Записать ребенка теперь можно в школы, которые не закреплены за местом его проживания. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников в своем телеграм-канале.

Второй этап продлится до 5 сентября. В это время родителей принимают на свободные места в любых учебных заведениях, независимо от территориальной принадлежности. В первую волну, которая проходила с 1 апреля по 30 июня, жители региона подали более 29 тысяч заявлений, причем 94% из них оформили онлайн.

Подать заявление на зачисление ребенка в первый класс можно через портал «Госуслуги». Для этого достаточно выбрать школу и заполнить электронную форму.

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