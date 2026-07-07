Жителя Новосибирской области оштрафовали за отказ снять тонировку

Водитель отказался снять тонировочное покрытие с передних боковых стекол автомобиля. Фото: Николай ХИЖНЯК. Перейти в Фотобанк КП

Краснозерский районный суд Новосибирской области оштрафовал местного жителя за отказ снять тонировку с автомобиля. Мужчина признан виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

10 мая 2026 года водитель не выполнил требование инспектора ГИБДД снять тонировочное покрытие с передних боковых стекол автомобиля. Их светопропускаемость не соответствовала правилам дорожного движения.

В суде мужчина полностью признал вину. Ему назначили штраф в размере 2000 рублей, однако постановление еще не вступило в законную силу.

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