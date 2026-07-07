Чемпионат России по спортивной борьбе завершился в Новосибирске

Турнир являлся отборочным на чемпионат мира. Фото: Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области

В Новосибирске на арене «Локомотив» завершился чемпионат России по спортивной борьбе в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги». Соревнования впервые прошли в Новосибирской области и собрали 250 участников из 41 региона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Турнир являлся отборочным на чемпионат мира, который состоится в конце октября в Казахстане. В Новосибирск приехали сильнейшие борцы страны, чтобы побороться за путевки на международные соревнования. По итогам состязаний хозяева турнира завоевали две золотые и шесть бронзовых наград, а также получили две лицензии на мировое первенство.

В дисциплине «грэпплинг» чемпионами стали Гаирбег Ибрагимов в весе до 71 кг и Абдурахман Биларов в категории свыше 100 кг. Бронзовые медали в этом виде программы завоевали Рустам Халилов (до 92 кг) и Анжелика Гукова (до 90 кг). В дисциплине «грэпплинг-ги» третьи места заняли Давид Василенко (до 84 кг), Павел Торгашов (до 100 кг), Мария Одинцова (до 53 кг) и Анжелика Гукова (до 90 кг).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX