В Новосибирске скончался известный фотограф Алексей Игнатович

В Новосибирске ушел из жизни фотограф Алексей Игнатович. Многие годы он сотрудничал с «Комсомольской правдой – Новосибирск» и был постоянным фотографом Новосибирского ипподрома. Об этом сообщили в учреждении.
Алексей Игнатович работал фотокорреспондентом в «Комсомольской правде – Новосибирск». Особую любовь он питал к спортивной тематике.
Много лет он был постоянным фотографом беговых дней на ипподроме. Не пропускал соревнования по выездке, конкуру и троеборью. За годы работы создал тысячи снимков, запечатлевших самые яркие моменты.
Прощание с Алексеем Игнатовичем состоится 9 июля в 14:00 в прощальном зале № 1 по адресу: улица Немировича-Данченко, 134.
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