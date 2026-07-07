В Новосибирске скончался известный фотограф Алексей Игнатович

Алексей Игнатович много лет работал в КП-Новосибирск. Фото: личная страница Алексея Игнатовича.

В Новосибирске ушел из жизни фотограф Алексей Игнатович. Многие годы он сотрудничал с «Комсомольской правдой – Новосибирск» и был постоянным фотографом Новосибирского ипподрома. Об этом сообщили в учреждении.

Алексей Игнатович работал фотокорреспондентом в «Комсомольской правде – Новосибирск». Особую любовь он питал к спортивной тематике.

Много лет он был постоянным фотографом беговых дней на ипподроме. Не пропускал соревнования по выездке, конкуру и троеборью. За годы работы создал тысячи снимков, запечатлевших самые яркие моменты.

Прощание с Алексеем Игнатовичем состоится 9 июля в 14:00 в прощальном зале № 1 по адресу: улица Немировича-Данченко, 134.

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