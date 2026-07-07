Новосибирский облсуд ужесточил приговор по делу об использовании рабов

Приговор вступил в законную силу. Фото: Новосибирский областной суд

В Новосибирской области суд пересмотрел приговор по делу об использовании рабского труда. Осужденные получили по пять лет колонии общего режима, но областной суд изменил решение в части конфискации и компенсации морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского областного суда.

Татарский районный суд признал двух мужчин виновными в том, что они привлекали к работе социально уязвимых людей — без постоянного жилья, дохода и поддержки. С марта по август 2019 года потерпевшие ухаживали за скотом в сельскохозяйственном комплексе, работали ежедневно без выходных, жили в непригодных условиях, находились под постоянным контролем и не могли свободно покинуть территорию. Трудовые отношения с ними не оформляли, зарплату не платили, а паспорта изъяли.

Еще один потерпевший с апреля по октябрь 2023 года работал на тех же условиях — без оплаты и оформления. Он также не мог уйти и подвергался насилию. Суд первой инстанции назначил каждому из осужденных по пять лет колонии общего режима и частично удовлетворил иск потерпевшего, взыскав с них солидарно 70 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Областной суд изменил приговор: уточнил период преступления и исключил указание на угрозу насилия по одному из эпизодов. Также суд постановил конфисковать в доход государства деньги, полученные в результате преступлений, — 297 780 рублей солидарно с обоих осужденных. Арест на два автомобиля оставили до исполнения приговора в части гражданского иска и конфискации. Компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей теперь должен выплатить только один из осужденных. В остальном приговор оставили без изменения. Он вступил в законную силу.

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