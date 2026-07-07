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НовостиПроисшествия7 июля 2026 6:14

В Усть-Тарке местный житель лишился автомобиля за пьяное вождение

Мужчина сел за руль в нетрезвом виде
Валерия МОРГУНЕНКО
Медицинское освидетельствование подтвердило состояние опьянения.

Медицинское освидетельствование подтвердило состояние опьянения.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Татарский районный суд Новосибирской области вынес приговор 29-летнему жителю села Усть-Тарка, виновному в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Подробности дела рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

В мае 2026 года подсудимый, будучи нетрезвым, управлял автомобилем ВАЗ-21093 в селе. Его остановил инспектор ГИБДД. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние опьянения.

Суд назначил ему 180 часов обязательных работ и лишил права управления транспортными средствами на 1,5 года. Также по инициативе прокурора суд конфисковал автомобиль осужденного в доход государства.

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