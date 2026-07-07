Музею Новосибирска исполнилось 33 года

Сегодня он объединяет девять музеев в семи районах города. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск. Перейти в Фотобанк КП

Музей Новосибирска отмечает 33-й день рождения – учреждение было открыто 7 июля 1993 года как Научно-мемориальный центр имени Ю.В. Кондратюка. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Современное название музей получил в 2010 году. Сегодня он объединяет девять музеев в семи районах города, реализует просветительские проекты, проводит выставки и фестивали.

Накануне праздника прошел XIX фестиваль пешеходных экскурсий, посвященный архитектору Андрею Крячкову. За три дня провели 38 экскурсий, которые посетили более 1200 человек.

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