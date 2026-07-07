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НовостиПроисшествия7 июля 2026 5:51

Спасатель из Новосибирской области в выходной реанимировал утонувшего мужчину

После 15 лет службы Николаю Воистинову впервые пришлось спасать человека вне работы
Екатерина ХАЛИМОВА
После 15 лет службы Николаю Воистинову впервые пришлось спасать человека вне работы

После 15 лет службы Николаю Воистинову впервые пришлось спасать человека вне работы

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель начальника Карасукского поисково-спасательного отряда ПСС Новосибирской области Николай Воистинов спас тонувшего мужчину во время своего выходного. Инцидент произошел 27 июня на озере Кривое в селе Благодатном. Об этом сообщает пресс-служба Центра ГО, ЧС и ПБ по Новосибирской области.

Спасатель отдыхал с семьей на природе, когда заметил, что один из отдыхающих, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нырнул и не появился на поверхности. Вместе с двумя местными жителями Николай нашел мужчину под водой и вытащил его на берег.

Пострадавший был без сознания и не подавал признаков жизни. Николай Воистинов сразу приступил к сердечно-легочной реанимации, а один из очевидцев выполнял искусственное дыхание. Через несколько циклов реанимации мужчина начал кашлять и пришел в себя. Прибывшие медики диагностировали утопление.

По словам спасателя, за 15 лет службы это первый случай, когда ему пришлось проводить реанимацию реальному человеку, а не на учебном манекене.

За спасение человека Николай Воистинов и помогавшие ему местные жители получили благодарности администрации муниципального округа.

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