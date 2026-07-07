Спасатель из Новосибирской области в выходной реанимировал утонувшего мужчину

После 15 лет службы Николаю Воистинову впервые пришлось спасать человека вне работы Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель начальника Карасукского поисково-спасательного отряда ПСС Новосибирской области Николай Воистинов спас тонувшего мужчину во время своего выходного. Инцидент произошел 27 июня на озере Кривое в селе Благодатном. Об этом сообщает пресс-служба Центра ГО, ЧС и ПБ по Новосибирской области.

Спасатель отдыхал с семьей на природе, когда заметил, что один из отдыхающих, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нырнул и не появился на поверхности. Вместе с двумя местными жителями Николай нашел мужчину под водой и вытащил его на берег.

Пострадавший был без сознания и не подавал признаков жизни. Николай Воистинов сразу приступил к сердечно-легочной реанимации, а один из очевидцев выполнял искусственное дыхание. Через несколько циклов реанимации мужчина начал кашлять и пришел в себя. Прибывшие медики диагностировали утопление.

По словам спасателя, за 15 лет службы это первый случай, когда ему пришлось проводить реанимацию реальному человеку, а не на учебном манекене.

За спасение человека Николай Воистинов и помогавшие ему местные жители получили благодарности администрации муниципального округа.

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