Спасатели за неделю оказали помощь 50 новосибирцам

В восьми случаях спасатели выезжали для разведки и сбора информации. Фото: спасатели МАСС

В Новосибирской области подвели итоги работы спасателей за прошедшую неделю. С 29 июня по 5 июля Муниципальная аварийно-спасательная служба приняла 119 обращений. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.

За этот период спасатели совершили 77 выездов. Чаще всего они выезжали для профилактических работ и обеспечения безопасности на воде — 31 раз. Также 14 раз сотрудники помогали обеспечить доступ в места, где людям угрожала опасность, еще 10 раз проводили медицинскую эвакуацию.

На воде спасатели работали четыре раза: проводили поисково-спасательные работы и один раз - водолазные работы по обнаружению погибшего. Дважды людей извлекали из труднодоступных мест, один раз снимали кольцо. Также был один выезд на ДТП.

Всего помощь получили 50 человек, из них четверых спасали на воде. В восьми случаях спасатели выезжали для разведки и сбора информации — помощь людям не потребовалась. Один выезд отменили по пути следования.

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