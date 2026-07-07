Сбер выдал сибирякам 10 млрд рублей на покупку автомобилей с начала 2026 года

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Жители регионов Сибири с начала 2026 года оформили в Сбере автокредитов на 10 млрд рублей. Это втрое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечают аналитики Сбера.

Чаще других за этим финансовым инструментом для покупки авто обращаются в Новосибирской, Омской и Кемеровской областях. На долю этих регионов приходится около 60% выданных в 2026 году автокредитов.

Сбер - один из лидеров рынка автокредитования с портфелем свыше 750 млрд рублей. Автокредит на покупку машины можно оформить как в дилерских центрах, так и в мобильном приложении СберБанк Онлайн при поддержке специалистов СберАвто или в любом отделении банка по всей стране.

Кроме того, банк первым на рынке запустил цифровую безопасную сделку для покупки авто с пробегом в кредит - прямо в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Раньше покупателю автомобиля с пробегом требовалось самостоятельно решить множество задач: проверить автомобиль, найти оптимальный вариант автокредита, подготовить документы и организовать расчёты с продавцом. Новый сервис Сбера объединяет все этапы покупки авто в едином цифровом процессе – в нём защищён не только покупатель, но и продавец, который не рискует получить поддельные деньги или отказ банка в переводе после подписания договора.

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