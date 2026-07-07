В Новосибирской области пройдут мероприятия ко Дню семьи, любви и верности

Завершится череда праздников 12 июля в Нарымском сквере. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области состоится серия культурных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня семьи, любви и верности 8 июля. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Одним из самых трогательных событий станет фотовыставка портретов многодетных семей и семей участников СВО «Крылья любви» в Доме актера, которая будет работать с 1 по 31 июля.

В сам праздник, 8 июля, в Новосибирском историческом парке «Моя страна – моя история» пройдут лекции-экскурсии «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Художественный и краеведческий музеи проведут тематические экскурсии. Театр кукол приглашает на мастер-класс, а в 19:00 в Камерном зале филармонии состоится концерт с участием джаз-оркестра. Музыкальный театр подготовит онлайн-трансляцию мюзикла «Безымянная звезда».

Кроме того, две новосибирские пары примут участие в свадебном фестивале в Москве. Завершится череда праздников 12 июля в Нарымском сквере.

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