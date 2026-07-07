В Новосибирской области осудят женщину за нападение на троих полицейских

По версии следствия, нетрезвая сибирячка пыталась ударить сотрудников МВД, укусила одного из них и избила участкового Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Татарском районе Новосибирской области перед судом предстанет 45-летняя местная жительница, обвиняемая в применении насилия к сотрудникам полиции. По данным следствия, женщина напала сразу на троих правоохранителей, прибывших на вызов о нарушении тишины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, инцидент произошел в ночь с 1 на 2 февраля 2026 года. Сотрудники МВД приехали по месту жительства обвиняемой после сообщения о нарушении режима тишины и покоя.

По версии следствия, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и была недовольна действиями полицейских. Она попыталась ударить одного из сотрудников со спины по голове, однако другой правоохранитель успел пресечь нападение, удержав ее за руки. После этого обвиняемая укусила его за кисть.

Вскоре на место прибыл участковый, который опрашивал соседей. Когда он попытался помочь коллегам, женщина нанесла ему три удара рукой по голове. Все полицейские находились при исполнении служебных обязанностей и были в форменном обмундировании.

Женщину обвиняют в покушении на применение насилия и двух эпизодах применения насилия в отношении представителей власти. Она полностью признала вину, объяснив свои действия алкогольным опьянением, и пообещала возместить причиненный вред. Уголовное дело направлено в Татарский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.

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