Под Новосибирском за месяц выявили семь несовершеннолетних водителей

Документы составляли в присутствии родителей. Фото: ГАИ Новосибирской области

В Купинском районе подвели итоги рейдов против несовершеннолетних водителей. За месяц сотрудники Госавтоинспекции выявили семь подростков, которые управляли автомобилями и мототехникой. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.

Рейды проводили в течение месяца, чтобы предотвратить аварии с участием детей-водителей. Инспекторы останавливали нарушителей, составляли протоколы и проводили профилактические беседы как с самими подростками, так и с их родителями.

Всех задержанных несовершеннолетних поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Документы составляли в присутствии родителей. Транспортные средства, которыми управляли подростки, поместили на специализированную охраняемую стоянку.

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