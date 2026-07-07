Баллы за спорт: в Госдуме предложили вузам оценивать достижения абитуриентов-спортсменов одинаково

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

Соответствующее обращение парламентарий направил министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.

Суть проблемы в том, что сегодня спортивные звания и разряды относятся к индивидуальным достижениям, за которые можно получить дополнительные баллы к ЕГЭ, однако каждый вуз самостоятельно определяет, сколько баллов начислять и начислять ли вообще. В результате один и тот же результат может принести абитуриенту разное количество баллов либо не учитываться вовсе.

Александр Аксёненко предлагает закрепить обязательный учет официально присвоенных спортивных званий и разряда «кандидат в мастера спорта» всеми образовательными организациями высшего образования, а также установить единые минимальные баллы за такие достижения.

- Получение спортивного звания или разряда - это результат многих лет тренировок, участия в соревнованиях, дисциплины и серьезной работы над собой. Государство признает эти достижения, присваивая спортсмену официальный статус. Поэтому важно, чтобы при поступлении в вуз такой результат учитывался по единым и понятным правилам, независимо от региона и конкретного учебного заведения, - заявил парламентарий.

По мнению автора инициативы, предлагаемые изменения позволят обеспечить для абитуриентов равные возможности, повысить прозрачность правил приема и укрепить связь между государственной политикой по развитию спорта и системой высшего образования. Парламентарий подчеркнул, что единый подход станет дополнительным стимулом для молодых людей, которые совмещают учебу с серьезными занятиями спортом.

Сам Александр Аксёненко хорошо знаком с миром большого спорта: в прошлом он профессиональный хоккеист, призер юниорского и молодежного чемпионатов мира.