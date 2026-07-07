В Новосибирской области за сутки потушили 17 пожаров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
За минувшие сутки в Новосибирской области потушили 17 техногенных пожаров и ликвидировали последствия шести ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Спасатели также контролируют обстановку с пожарами, авариями и безопасностью людей на водоемах. Особое внимание уделяют купальному сезону.
По прогнозам синоптиков, с 7 по 10 июля в регионе сохранится аномально жаркая погода. Днем столбики термометров будут подниматься до +30 градусов и выше.
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