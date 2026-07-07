НГУ занял второе место по физике в рейтинге научной продуктивности

Аналитический центр «Эксперт» оценил 142 университета. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский государственный университет вошел в число лидеров по физике и квантовым технологиям среди российских вузов. Вуз сохранил вторую позицию по этим направлениям в рейтинге научной продуктивности за 2026 год. Об этом сообщили в пресс-службе НГУ.

Аналитический центр «Эксперт» оценил 142 университета по 17 предметным областям и 13 узким тематическим срезам. НГУ представлен во всех рейтингах, кроме «менеджмента». Помимо физики и квантовых технологий, университет вошел в топ-10 по химическим технологиям, археологии, биохимии и медицине.

За год вуз значительно улучшил позиции по фармакологии, экономике, искусственному интеллекту, медицине, компьютерным наукам и кибербезопасности. В 2025 году ученые опубликовали более 1600 статей в Scopus и свыше 1200 — в Web of Science.

Ректор НГУ Дмитрий Пышный отметил, что за последние пять лет объем научно-исследовательской работы вырос до уровня, сопоставимого с образовательной деятельностью, а прирост финансирования НИОКР в прошлом году составил 1,5 миллиарда рублей.

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