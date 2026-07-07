Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+24°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость7 июля 2026 4:16

В Новосибирске ограничат движение на железнодорожном переезде по улице Быстрой

На улице Быстрой будет проводиться асфальтирование
Валерия МОРГУНЕНКО
Ограничения движения транспорта продлятся с 21:00 13 июля до 07:00 14 июля.

Ограничения движения транспорта продлятся с 21:00 13 июля до 07:00 14 июля.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на железнодорожном переезде по улице Быстрой в Советском районе ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба департамента дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска.

Ограничения движения транспорта продлятся с 21:00 13 июля до 07:00 14 июля. Работы по асфальтированию дорожного полотна проведет ООО «Промышленное предприятие железнодорожного транспорта». Водителей просят быть внимательными, ориентироваться на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX