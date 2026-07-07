В Новосибирске ограничат движение на железнодорожном переезде по улице Быстрой

Ограничения движения транспорта продлятся с 21:00 13 июля до 07:00 14 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на железнодорожном переезде по улице Быстрой в Советском районе ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба департамента дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска.

Ограничения движения транспорта продлятся с 21:00 13 июля до 07:00 14 июля. Работы по асфальтированию дорожного полотна проведет ООО «Промышленное предприятие железнодорожного транспорта». Водителей просят быть внимательными, ориентироваться на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.

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