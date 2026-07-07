Новосибирец получил 3 года условно за хранение наркотиков

При вынесении приговора учли тяжесть преступления. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области вынесли приговор жителю Кыштовского района, который собирал и хранил наркотики. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Венгеровский районный суд рассмотрел дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Установлено, что с 5 декабря 2025 года по 20 февраля 2026 года мужчина собирал растения. Он знал, что оно содержит наркотические вещества и его хранение запрещено. Всего у него изъяли 15 полиэтиленовых пакетов с наркотическим средством. Свои действия подсудимый объяснил личным употреблением, без цели сбыта.

Суд признал его виновным и назначил три года лишения свободы. Однако наказание постановили считать условным с испытательным сроком два года. При вынесении приговора учли тяжесть преступления, а также то, что мужчина активно помогал следствию, дал признательные показания и указал место, где собрал растения. Кроме того, он признал вину и раскаялся.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX