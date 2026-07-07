Центральная больница Болотнинского района получит новый флюорограф по нацпроекту

Обследования органов грудной клетки временно проводят на рентген-аппаратах. Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области.

Болотнинская центральная районная больница в Новосибирской области готовится к установке нового флюорографа по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Сейчас в кабинете идет ремонт: снимают старое покрытие стен, чтобы оштукатурить их заново, меняют проводку, пол, двери. Завершить работы планируют к середине августа текущего года.

Как пояснила и.о. заместителя главврача Юлия Байер, это плановая замена оборудования.

– Предыдущий аппарат 2005 года выпуска выработал свой ресурс. Обследование органов грудной клетки пока проводим на рентген-аппаратах – стационарном или передвижном, когда работаем на выездах в селах, – рассказала она.

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