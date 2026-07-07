В Новосибирской области продают изъятый внедорожник за 9,6 млн рублей

Машина находится в селе Марусино. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области выставили на торги изъятый внедорожник. Начальная цена автомобиля составляет 9 642 666,67 рубля. Об этом сообщили на сайте ГИС Торги.

Речь идет о Toyota Land Cruiser 200, выпущенном в 2020 году. Это имущество, обращенное в собственность государства. Торги проведет уполномоченный орган в рамках реализации изъятого имущества.

Машина находится в селе Марусино Новосибирской области. Шаг аукциона установлен в размере 482 133,33 рубля. Заявки от покупателей принимают до 27 июля 2026 года. Сами торги назначены на 3 августа. Победитель определится по итогам аукциона.

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