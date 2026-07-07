В Новосибирской области изменились правила учета периодов ухода при назначении единого пособия

Для подтверждения родственной связи необходимо представить соответствующие документы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С июля 2026 года в Новосибирской области вступил в силу новый порядок учета периодов ухода за нетрудоспособными при назначении единого пособия. Об этом сообщили в Отделении СФР по Новосибирской области.

Теперь в качестве уважительной причины отсутствия дохода принимается уход только за прямыми родственниками: родителями, детьми, братьями, сестрами, дедушками и бабушками. Речь идет об уходе за инвалидами I группы, пенсионерами старше 80 лет или гражданами, нуждающимися в уходе по медицинским показаниям.

Период ухода должен составлять не менее 10 месяцев в расчетном периоде. Для подтверждения родственной связи необходимо представить в клиентскую службу регионального Отделения СФР соответствующие документы: свидетельство о рождении, о заключении брака и другие.

Заявка на пособие подается через 10 рабочих дней после подачи заявления об учете периодов ухода. Однако изменения не касаются учета периодов ухода в стаж – там правила остались прежними.

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