Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+20°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 июля 2026 3:34

В Новосибирской области изменились правила учета периодов ухода при назначении единого пособия

При установлении выплат принимается только уход за близкими
Валерия МОРГУНЕНКО
Для подтверждения родственной связи необходимо представить соответствующие документы.

Для подтверждения родственной связи необходимо представить соответствующие документы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С июля 2026 года в Новосибирской области вступил в силу новый порядок учета периодов ухода за нетрудоспособными при назначении единого пособия. Об этом сообщили в Отделении СФР по Новосибирской области.

Теперь в качестве уважительной причины отсутствия дохода принимается уход только за прямыми родственниками: родителями, детьми, братьями, сестрами, дедушками и бабушками. Речь идет об уходе за инвалидами I группы, пенсионерами старше 80 лет или гражданами, нуждающимися в уходе по медицинским показаниям.

Период ухода должен составлять не менее 10 месяцев в расчетном периоде. Для подтверждения родственной связи необходимо представить в клиентскую службу регионального Отделения СФР соответствующие документы: свидетельство о рождении, о заключении брака и другие.

Заявка на пособие подается через 10 рабочих дней после подачи заявления об учете периодов ухода. Однако изменения не касаются учета периодов ухода в стаж – там правила остались прежними.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX