Новосибирский метрополитен перевез более 40 млн пассажиров за полгода

Самой загруженной станцией остается «Площадь Маркса». Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева

Новосибирский метрополитен подвел итоги работы за первое полугодие 2026 года. За это время подземкой воспользовались более 40 миллионов человек. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

Пассажиропоток вырос на 443,7 тысячи человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самой загруженной станцией остается «Площадь Маркса» — здесь зарегистрировали 7 миллионов поездок. Также в тройку лидеров вошли «Заельцовская» и «Площадь Ленина», каждая из которых приняла почти по 5 миллионов пассажиров.

Власти продолжат повышать эффективность работы метро. На линии уже вышли поезда нового поколения «Ермак», еще несколько составов планируют дополнить пятыми вагонами. Это позволит сократить интервалы движения и сделать график более интенсивным. Кроме того, в октябре на станции «Октябрьская» установят новые турникеты, которые будут принимать все виды оплаты. Сейчас 92% поездок пассажиры оплачивают безналичным способом.

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