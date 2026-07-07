Дорогу от Новосибирска до аэропорта Толмачево отремонтируют за 374 млн

Заявки от компаний принимают до 16 июля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области ищут подрядчика для ремонта дороги, ведущей к аэропорту Толмачево. Заявки от компаний принимают до 16 июля. Об этом сообщили на сайте ЕИС Закупки.

Государственное казенное учреждение «Управление контрактной системы» разместило тендер на восстановление верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Работы пройдут на участке трассы «Новосибирск — аэропорт Толмачево» в Новосибирске, Новосибирском районе и городе Оби. Начальная цена контракта составляет 373 981 741,83 рубля.

Подрядчику предстоит уложить новое покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА 16). Гарантийный срок на покрытие составит два года. Завершить все работы необходимо до 10 августа 2026 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX