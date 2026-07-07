Новосибирское военное училище подало иск к бывшему курсанту

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Барабинский районный суд удовлетворил иск Новосибирского высшего военного командного училища к бывшему курсанту. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Молодой человек поступил в училище 1 августа 2023 года. Его зачислили на первый курс, назначили на должность курсанта, присвоили звание рядового и личный номер. Однако уже в октябре 2024 года его отчислили. Причиной стало нежелание продолжать обучение.
Согласно статье 35 закона «О воинской обязанности и военной службе», если курсанта отчисляют по таким основаниям, он обязан вернуть деньги, которые государство потратило на его подготовку. В сумму включили не только само обучение, но и расходы на вооружение, боеприпасы и горюче-смазочные материалы.
Суд полностью поддержал требования училища. С бывшего курсанта взыскали 181 136 рублей, а также судебные расходы — государственную пошлину. Пока решение не вступило в законную силу.
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