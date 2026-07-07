Мошенники обещают новосибирцам быстро оформить загранпаспорта и визы

Аферисты размещают в интернете объявления. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме, связанной с получением виз и загранпаспортов. О таком способе обмана предупредил член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров. Об этом сообщает РИА Новости.

Аферисты размещают в интернете объявления, где обещают людям оформить загранпаспорт или визу всего за несколько дней. Они представляются посредниками, но на самом деле не оказывают никаких услуг. Их цель — завладеть не только деньгами клиента, но и его личными данными, которые впоследствии могут использовать в своих интересах.

Машаров отметил, что срочное оформление загранпаспорта возможно только в случаях, предусмотренных законом, а не через частные объявления. Эксперт посоветовал проверять контакты визовых центров и посольств только на официальных сайтах, чтобы не попасться на уловки мошенников.

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