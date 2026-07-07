В Новосибирске благоустроят Первомайский парк до 31 июля

В парке начнут укладывать брусчатку. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Новосибирске начались работы по благоустройству Первомайского парка. Они продлятся до 31 июля 2026 года. Проект называется «Благоустройство парковой зоны "На радость людям"». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Подрядчики уже приступили к земляным работам и готовят основание для покрытия. В ближайшее время в парке начнут укладывать брусчатку. Также здесь установят садовые скамейки, урны и смонтируют навигационную вывеску с названием парка.

На время благоустройства вход в некоторые зоны временно ограничат. Горожанам советуют учитывать это при планировании прогулок. После завершения всех этапов территория станет современной и более удобной для отдыха.

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