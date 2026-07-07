В Новосибирске пройдет пресс-конференция, посвященная главному туристическому слету года

Фото: Тимур ХАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП
8 июля в 14.00 в пресс-центре ИД «Комсомольская правда» по адресу: улица Советская, 64, 10-й этаж, пройдет пресс-конференция, посвященная первому Окружному туристическому слету «Больше, чем путешествие».
Организаторы расскажут об уникальности предстоящего события, его истории и о том, почему проект получил именно такое название. Главное, о чем пойдет речь, - какие навыки и эмоции участники смогут увезти с собой.
Гости встречи узнают, как попасть на масштабный слет и какие возможности открываются перед участниками. Также на вопросы гостей ответят Василий Викторович Носков, руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области, и Ольга Николаевна Наумова, начальник обособленного структурного подразделения «Юность» Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Агентство поддержки молодежных инициатив», исполнительный директор Окружного туристского слета «Больше, чем путешествие».
Формат пресс-конференции - живой диалог: короткое выступление и открытое общение с организаторами турслета.