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НовостиОбщество7 июля 2026 2:40

В Новосибирске пройдет пресс-конференция, посвященная главному туристическому слету года

Гостям расскажут о проекте «Больше, чем путешествие» и о том, как стать его участником
Екатерина ЛОМАКИНА

Фото: Тимур ХАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

8 июля в 14.00 в пресс-центре ИД «Комсомольская правда» по адресу: улица Советская, 64, 10-й этаж, пройдет пресс-конференция, посвященная первому Окружному туристическому слету «Больше, чем путешествие».

Организаторы расскажут об уникальности предстоящего события, его истории и о том, почему проект получил именно такое название. Главное, о чем пойдет речь, - какие навыки и эмоции участники смогут увезти с собой.

Гости встречи узнают, как попасть на масштабный слет и какие возможности открываются перед участниками. Также на вопросы гостей ответят Василий Викторович Носков, руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области, и Ольга Николаевна Наумова, начальник обособленного структурного подразделения «Юность» Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Агентство поддержки молодежных инициатив», исполнительный директор Окружного туристского слета «Больше, чем путешествие».

Формат пресс-конференции - живой диалог: короткое выступление и открытое общение с организаторами турслета.

Турслет пройдет с 4 по 7 августа 2026 года на территории экопарка «Хомутина» в Маслянинском округе, где соберутся активисты туристских клубов и сообществ.