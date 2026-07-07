Новосибирец оплатил 510 тысяч рублей алиментов после возбуждения уголовного дела

Должник длительное время игнорировал требования судебных приставов. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Первомайском районе Новосибирска 45-летний мужчина выплатил более полумиллиона рублей алиментной задолженности после возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Должник длительное время игнорировал требования судебных приставов. Его привлекли к административной ответственности и назначили обязательные работы, но он продолжал уклоняться от выплат. Тогда приставы передали материалы для возбуждения уголовного дела по статье о неуплате алиментов.

После этого мужчина полностью погасил задолженность в размере 510 тысяч рублей. Деньги переданы представителю ребенка в присутствии дознавателя.

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