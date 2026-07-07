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НовостиОбщество7 июля 2026 2:35

Новосибирец оплатил 510 тысяч рублей алиментов после возбуждения уголовного дела

Приставы добились погашения задолженности через прокуратуру
Валерия МОРГУНЕНКО
Должник длительное время игнорировал требования судебных приставов.

Должник длительное время игнорировал требования судебных приставов.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Первомайском районе Новосибирска 45-летний мужчина выплатил более полумиллиона рублей алиментной задолженности после возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Должник длительное время игнорировал требования судебных приставов. Его привлекли к административной ответственности и назначили обязательные работы, но он продолжал уклоняться от выплат. Тогда приставы передали материалы для возбуждения уголовного дела по статье о неуплате алиментов.

После этого мужчина полностью погасил задолженность в размере 510 тысяч рублей. Деньги переданы представителю ребенка в присутствии дознавателя.

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