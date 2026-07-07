В Новосибирске улицу Богдана Хмельницкого благоустроят за 13,9 млн рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске на благоустройство улицы Богдана Хмельницкого выделили 13 908 527 рублей. Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 6». Об этом сообщили на сайте ЕИС Закупки.
В рамках благоустройства подрядчику предстоит реконструировать газоны, отремонтировать техническую полосу, а также отремонтировать и устроить пешеходные дорожки на газонной части. Среди конкретных видов работ — разборка бетонной плитки толщиной пять сантиметров, устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком, установка бортовых камней и разработка грунта под основания газона на глубину 15 сантиметров.
Заявки на участие в тендере принимают до 14 июля. Выполнить все работы по контракту подрядчик должен с даты заключения договора и до 1 октября 2026 года.
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