В Новосибирске осужденный ИК-2 подтянулся 1000 раз на перекладине

Достижение зафиксировали в специальной книге рекордов подразделения. Фото: ГУФСИН России по Новосибирской области

В исправительной колонии №2 в Новосибирске осужденный установил новый рекорд по подтягиванию на перекладине. Он выполнил тысячу подтягиваний за сто подходов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по региону.

На выполнение задания у спортсмена ушел 1 час и 59 минут. Заместитель начальника учреждения Евгений Черняев отметил, что это время говорит не только о физической силе, но и о высокой самоорганизации, сосредоточенности и психологической устойчивости.

Достижение зафиксировали в специальной книге рекордов подразделения. В ведомстве добавили, что подобные рекорды служат примером для других осужденных, побуждают их заниматься спортом и вести активный образ жизни, что в дальнейшем помогает их ресоциализации.

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