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НовостиОбщество7 июля 2026 1:43

Предприятие задолжало подрядчику 39 млн рублей в Новосибирской области

Филиал не рассчитался с контрагентом за выполненные работы на объекте железнодорожного транспорта
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
После вмешательства прокуратуры долг перед организацией полностью погасили.

После вмешательства прокуратуры долг перед организацией полностью погасили.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Новосибирской области строительно-монтажному тресту назначили штраф за несвоевременную оплату работ по договору. Предприятие задолжало подрядчику из числа малого бизнеса больше 39 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Надзорное ведомство проверило, как соблюдают закон о закупках отдельными видами юридических лиц. Выяснилось, что филиал не рассчитался с контрагентом за выполненные работы на объекте железнодорожного транспорта.

После вмешательства прокуратуры долг перед организацией полностью погасили. Кроме того, юридическое лицо привлекли к административной ответственности по части 7 статьи 7.30.4 КоАП РФ за нарушение сроков оплаты по договору, заключенному по итогам закупки. Нарушителю назначили штраф.

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