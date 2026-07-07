В Новосибирске отменят домашние задания для первоклассников с 1 сентября

Ранее действовали методические рекомендации. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября 2026 года ученики первых классов будут учиться без домашних заданий. Соответствующее решение закрепили в письме Министерства просвещения Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

В документе уточняется, что из нормативных требований исключили позицию о суммарном объеме домашней работы по всем предметам для первого класса, на выполнение которой отводился один час.

Ранее действовали методические рекомендации, разработанные Институтом стратегии развития образования по поручению Минпросвещения. Согласно им, домашние задания в первом классе допускались, их вводили постепенно, а на выполнение отводилось не более часа. Теперь эта практика полностью отменена.

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