Беспилотную опасность в Новосибирской области 6 июля связали с атакой в Омске

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП
Вечером 6 июля в Новосибирской области впервые объявили режим беспилотной опасности. Ограничения действовали с 21:45 до 23:30. В это время в аэропорту Толмачево временно не принимали и не отправляли самолеты.
Режим ввели на основе данных от РСЧС о ситуации в соседнем регионе, где беспилотники атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. Также учитывались обращения граждан, которые сообщали о возможном наблюдении БПЛА.
Губернатор Андрей Травников пояснил, что ограничения сняли после полной проверки обстановки. По его словам, опасных летательных аппаратов в небе Новосибирской области не обнаружили.
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