Беспилотную опасность в Новосибирской области 6 июля связали с атакой в Омске

Ограничения сняли после полной проверки обстановки. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 6 июля в Новосибирской области впервые объявили режим беспилотной опасности. Ограничения действовали с 21:45 до 23:30. В это время в аэропорту Толмачево временно не принимали и не отправляли самолеты.

Режим ввели на основе данных от РСЧС о ситуации в соседнем регионе, где беспилотники атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. Также учитывались обращения граждан, которые сообщали о возможном наблюдении БПЛА.

Губернатор Андрей Травников пояснил, что ограничения сняли после полной проверки обстановки. По его словам, опасных летательных аппаратов в небе Новосибирской области не обнаружили.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX