Десять рейсов задержали и четыре отменили в аэропорту Новосибирска

Задержки затронули рейсы из разных городов. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В новосибирском аэропорту Толмачево утром 7 июля отменили четыре рейса, еще десять рейсов задержали. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Отмена коснулась рейсов между Новосибирском и Санкт-Петербургом. По расписанию самолеты должны были вылететь в 07:10 и прибыть в 06:10. Отменены рейсы FV 6542, SU 6542, FV 6541 и SU 6541.

Задержки затронули рейсы из разных городов в Новосибирск. Самолет из Читы (S7 5222) вместо 05:15 прибудет в 08:35. Рейс из Москвы (Шереметьево) DP 5525 перенесли с 06:25 на 08:00. Еще один рейс из Шереметьево DP 6525 вместо 07:35 вылетит в 08:35.

Также задерживаются рейсы S7 5224 из Читы (с 09:00 на 09:05), S7 5728 из Сианя (с 09:40 на 10:25) и S7 5246 из Нерюнгри (с 10:00 на 10:28). Рейс S7 5210 из Благовещенска перенесли с 10:55 на 11:04, S7 5304 из Норильска — с 11:30 на 12:30.

Кроме того, задержан рейс S7 5208 из Владивостока: вместо 14:15 он прибудет в 15:50. Рейс S7 5284 из Певека перенесли с 18:35 на 19:40.

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