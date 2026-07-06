В Новосибирске манекен на набережной приняли за тело женщины

На Михайловской набережной в Новосибирске нашли манекен. Фото: спасатели МАСС

Сегодня вечером на Михайловской набережной в Новосибирске произошел необычный случай. Очевидцы заметили в кустах женскую фигуру без одежды и рядом детскую коляску. Женщина не подавала признаков жизни, и прохожие немедленно вызвали спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.

На место прибыл экипаж муниципальной аварийно-спасательной службы. Сотрудники обследовали находку и выяснили, что это не человек, а манекен. Тревога оказалась ложной. Коляска была пуста.

Манекен и коляску подняли с берега и убрали. Кто и зачем оставил их на набережной, остается загадкой.

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