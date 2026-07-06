Под Новосибирском реконструируют центр селекции растений

В Краснообске реконструируют центр селекции растений. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Главгосэкспертиза России одобрила реконструкцию недостроенного здания «Блок климокамер» в поселке Краснообск Новосибирской области. Там создадут Центр селекции и микроклонального размножения растений при Институте цитологии и генетики СО РАН.

После реконструкции здание станет трехэтажным, его площадь превысит 4500 квадратных метров. Внутри разместят производственные помещения, лаборатории (биохимическая, ДНК, ПЦР), теплицу, автоклавную и боксы. В подвале – кладовые и комнаты для хранения и яровизации растений.

Как рассказала главный эксперт проекта Наталья Емец, решения продиктованы функциональностью. Специализированное вентиляционное оборудование на последнем этаже позволит поддерживать нужный микроклимат. Благодаря этому центр сможет работать круглый год, обеспечивая непрерывность селекции.

Ученые будут заниматься не только пшеницей, ячменем и овсом, но и масличными культурами (соя, рапс), а также техническими растениями – источниками целлюлозы. Это расширит ассортимент сортов и повысит их адаптивность к разным условиям.

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