Новосибирским абитуриентам напомнили о завершении приемной кампании 15 августа

В Новосибирской области приемная кампания в колледжи завершится в середине августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Приемная кампания в Новосибирской области стартовала 20 июня. Подать заявления на очную форму обучения в колледжи можно до 15 августа, а для творческих специальностей – до 10 августа. Если после этих дат в учреждениях останутся свободные места, прием документов продлят до 25 ноября. Об этом сообщили в региональном Министерстве образования.

В этом году абитуриентам необязательно нести бумаги лично. С 20 июня на портале «Госуслуги» работает сервис, который позволяет подать заявление онлайн за несколько минут. Нужна только подтвержденная учетная запись. Система сама подгружает паспортные данные и сведения о регистрации, а останется лишь выбрать колледж, специальность и указать свои достижения – например, победы в олимпиадах или спорте. К сервису подключены все 79 колледжей региона.

Важное нововведение этого года: дети участников специальной военной операции, имеющие право на преимущественное зачисление, теперь могут подтвердить льготу автоматически, без бумажных справок. Всего на базе 9-х и 11-х классов открыто 14 тысяч бюджетных мест.

Напомним, что подать документы можно также лично в приемной комиссии колледжа или отправить по почте.

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