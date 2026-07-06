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НовостиОбщество6 июля 2026 15:14

Губернатор назвал напряженной ситуацию с топливом в Новосибирской области

Андрей Травников призвал экономить бензин и ограничить служебные поездки чиновников
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Андрей Травников прокомментировал ситуацию с топливом в Новосибирской области.

Андрей Травников прокомментировал ситуацию с топливом в Новосибирской области.

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что ситуация с топливом в регионе остается напряженной. По его словам, повышенный спрос совпал с сокращением производства на нефтеперерабатывающих заводах. Из-за этого многие независимые заправки работают нестабильно или закрылись. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Чтобы справиться с трудностями, глава региона поручил ведомствам и муниципалитетам временно сократить потребление топлива. Для этого чиновникам рекомендовали проводить меньше выездных совещаний, ограничить дальние командировки и при необходимости перенести массовые мероприятия.

При этом Андрей Травников подчеркнул, что все службы жизнеобеспечения работают без сбоев. В регионе ввели специальные графики для приоритетной заправки машин скорой помощи, коммунальной техники и транспорта, который привозит продукты в магазины. Спецтехнику заправляют в выделенные часы: с 3 до 5 часов утра и с 12 до 15 часов дня.

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