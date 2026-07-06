В Новосибирске на карьере Юго-Западный нашли тело пропавшего мужчины

Из карьера Юго-Западный достали тело 59-летнего мужчины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске водолазы подняли со дна карьера Юго-Западный тело 59-летнего мужчины. Он пропал 4 июля, и сегодня его нашли. Это уже не первый случай гибели людей на этом стихийном пляже. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.

Специалисты достали тело из воды. Обстоятельства смерти устанавливаются. Известно, что мужчина утонул в месте, которое не оборудовано для купания.

Спасатели предупредили: купание в карьере опасно. Вода там стоячая, в ней размножаются бактерии и микроорганизмы. Они могут вызвать кишечные инфекции, кожные заболевания и другие проблемы со здоровьем. Также специалисты напомнили, что купаться можно только в специально отведенных местах, где вода проходит проверку. Карьер Юго-Западный к таким не относится.

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