В Новосибирске на карьере Юго-Западный нашли тело пропавшего мужчины

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске водолазы подняли со дна карьера Юго-Западный тело 59-летнего мужчины. Он пропал 4 июля, и сегодня его нашли. Это уже не первый случай гибели людей на этом стихийном пляже. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.
Специалисты достали тело из воды. Обстоятельства смерти устанавливаются. Известно, что мужчина утонул в месте, которое не оборудовано для купания.
Спасатели предупредили: купание в карьере опасно. Вода там стоячая, в ней размножаются бактерии и микроорганизмы. Они могут вызвать кишечные инфекции, кожные заболевания и другие проблемы со здоровьем. Также специалисты напомнили, что купаться можно только в специально отведенных местах, где вода проходит проверку. Карьер Юго-Западный к таким не относится.
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