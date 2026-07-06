В Советском районе Новосибирска подросток на питбайке столкнулся с иномаркой

В Новосибирске автомобиль сбил подростка на питбайке. Фото: ГАИ Новосибирска

Вечером 6 июля в Новосибирске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и питбайка. Авария случилась около 19:20 в Советском районе на улице Смежной, 37. Об этом сообщили в ГАИ Новосибирска.

По предварительным данным, 49-летняя женщина за рулем Hyundai Elantra поворачивала налево с улицы Смежной на улицу Барьерную. В этот момент по улице Бердышева со стороны Гончарной ехал питбайк «Про Макс Mx 350». За рулем мотоцикла находился 17-летний подросток. Произошло столкновение.

В результате аварии несовершеннолетний водитель питбайка получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение. Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ГИБДД.

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