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НовостиЭкономика6 июля 2026 14:13

Средняя зарплата в Новосибирской области достигла 91,5 тысячи рублей

Реальная зарплата с учетом инфляции выросла на 5,2 процента
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
В Новосибирской области средняя зарплата превысила 91,5 тысячи рублей.

В Новосибирской области средняя зарплата превысила 91,5 тысячи рублей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области подвели итоги по зарплатам за первые четыре месяца 2026 года. Средняя зарплата в регионе составила 91 553 рубля. Это на 11,4 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Если учитывать инфляцию, реальная зарплата выросла на 5,2 процента. Об этом говорится в отчете Новосибирскстата.

При этом на конец мая суммарная задолженность по зарплате достигла 47,8 млн рублей. Основная причина долгов – нехватка собственных средств у компаний, на это пришлось почти 69 процентов всей просрочки.

В среднем каждому работнику, которому не выплатили зарплату, должны 200,8 тысячи рублей. Всего таких сотрудников насчитывается 238 человек.

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