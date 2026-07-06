Более 840 школьников стали золотыми медалистами в Новосибирске

Чествование медалистов и стобалльников пройдет в Новосибирске. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске 7 июля в концертном зале имени Маяковского наградят выпускников, получивших медали «За особые успехи в учении» первой степени и 100 баллов на ЕГЭ. В этом году аттестаты с отличием и медали вручат 1483 школьникам. Из них 842 человека подтвердили золотые медали, 641 – серебряные. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Среди 9410 выпускников, сдававших ЕГЭ, 100 человек набрали максимальные 100 баллов. Восемь из них отличились по двум предметам, поэтому общее количество стобалльных результатов достигло 108.

Поздравлять отличников будут руководители области и города, а также депутаты. Начало в 14:00 по адресу: Красный проспект, 15.

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