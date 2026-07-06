Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+18°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 июля 2026 13:29

Более 840 школьников стали золотыми медалистами в Новосибирске

Еще свыше 640 получили серебряные медали
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Чествование медалистов и стобалльников пройдет в Новосибирске.

Чествование медалистов и стобалльников пройдет в Новосибирске.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске 7 июля в концертном зале имени Маяковского наградят выпускников, получивших медали «За особые успехи в учении» первой степени и 100 баллов на ЕГЭ. В этом году аттестаты с отличием и медали вручат 1483 школьникам. Из них 842 человека подтвердили золотые медали, 641 – серебряные. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Среди 9410 выпускников, сдававших ЕГЭ, 100 человек набрали максимальные 100 баллов. Восемь из них отличились по двум предметам, поэтому общее количество стобалльных результатов достигло 108.

Поздравлять отличников будут руководители области и города, а также депутаты. Начало в 14:00 по адресу: Красный проспект, 15.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX