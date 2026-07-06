В Саратовской области стартовал второй этап записи детей в первые классы

Подать заявление в любую школу при наличии свободных мест можно до 5 сентября Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России начался второй этап приема заявлений на зачисление детей в первые классы. С 6 июля родители могут подать документы в любую школу, если после первого этапа в ней остались свободные места. Об этом пишет телеканал «Саратов 24».

Второй этап приемной кампании продлится до 5 сентября или до полного заполнения свободных мест. В этот период место регистрации ребенка уже не имеет значения — выбрать можно любое образовательное учреждение, где есть вакансии.

Подать заявление можно несколькими способами: через портал «Госуслуги», лично в школе или отправив документы заказным письмом по почте.

При подаче заявления через «Госуслуги» родителям рекомендуют заранее проверить актуальность данных в личном кабинете. В электронной форме можно указать до трех школ, внести сведения о ребенке и адресе проживания, а при наличии льгот прикрепить подтверждающие документы.

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