В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

По версии следствия, после преступления мужчина пытался скрыться и снять крупную сумму денег Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинградской области задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 12-летней девочки. По данным следствия, после исчезновения ребенка он пытался покинуть Россию и снял со своего счета более миллиона рублей. Об этом пишет Петербург2.

Как сообщает РИА Новости, подозреваемого задержали в Гатчинском районе, когда он собирался уехать на поезде. По информации следствия, мужчина ранее был судим и проживал в Тосненском районе Ленинградской области.

Девочка пропала в четверг после того, как ушла с участка в СНТ «Захожье-5» и не вернулась домой. Поиски продолжались до следующего дня. В пятницу тело ребенка обнаружили в лесополосе с признаками насильственной смерти.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Во время судебного заседания по избранию меры пресечения следователь сообщил, что после преступления подозреваемый снял со счета более миллиона рублей. Эти деньги были изъяты.

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