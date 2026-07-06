В Новосибирской области онлайн-каско подешевело на 9,4 процента

Спрос на онлайн-каско в Новосибирской области вырос вдвое. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области за год резко выросло число онлайн-покупок полисов каско. По данным финансового маркетплейса «Сравни», спрос увеличился на 103,46 процента, то есть более чем в два раза. При этом средняя стоимость страховки снизилась на 9,42 процента – с 64 854 до 58 748 рублей. Новосибирцы стали активнее оформлять каско через интернет, а платить за него стали меньше.

Для сравнения: в целом по России онлайн-продажи каско выросли на 26 процентов, а средняя цена почти не изменилась – поднялась с 51 175 до 51 496 рублей. Таким образом, динамика в Новосибирской области заметно отличается от общероссийской.

- Рост спроса на оформление каско в онлайн-канале на 26% подтверждает, что автолюбители осознают: даже небольшая разница в цене или наборе опций может привести к существенной экономии и получению более надежной защиты, - отметил эксперт Евгений Фатьянов.

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