Новосибирец в баре стрелял из пистолета в посетителей

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

За минувшие трое суток сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ было пресечено 19 попыток хищения чужого имущества и 56 нарушений общественного порядка. «Гвардейцами» были задержаны и переданы в полицию 19 правонарушителей.

4 июля в 0.41 группа быстрого реагирования ГВАРДИИ была вызвана в микрорайон Италия поселка Озерный. Женщина лет 60 очень беспокоилась за жизнь и здоровье своего бывшего супруга, который, будучи в нетрезвом состоянии, закрылся в подземном гараже, расположенном под домом, завел бензопилу и не откликался. Бойцы ГБР-85, увидев, что из крохотного оконца гаража валят клубы густого дыма, приняли решение разбить его и проникнуть внутрь. И вовремя. Наверх они вывели мужчину, надышавшегося выхлопными парами. После того как он пришел в себя, его проводили домой. Причиной рискованного поступка стал семейный конфликт и желание экс-супруга уничтожить все, что было построено его руками во время брака. До того как получить отравление, хулиган успел разрезать бензопилой две внутренние двери в подвале.

В тот же день утром, в 9.31, в баре на Красном проспекте, в Центральном районе Новосибирска, конфликт произошел между двумя отдыхавшими в заведении мужскими компаниями. Для разборок все они вышли на улицу, и там находившийся в нетрезвом состоянии молодой человек распылил в лицо оппонентам содержимое перцового баллончика. В ответ один из них дважды выстрелил из травматического пистолета «Оса». Бойцы ГБР задержали стрелявшего и передали его сотрудникам Росгвардии. Оказалось, что разрешения на владение оружием у него не было. Травмированный в результате выстрела молодой человек с места происшествия скрылся, а еще один мужчина, пострадавший от перцового газа, был увезен бригадой скорой помощи в больницу.

5 июля в 4.41 в баре в 10-м Порт-Артурском переулке бойцами ГБР-81 и ГБР-84 ГВАРДИИ был задержан пьяный мужчина, разбивший прилавок-витрину. Поскольку у него не оказалось с собой 30 тысяч рублей для возмещения ущерба, «гвардейцы» передали задержанного правоохранителям.

Также была сдана полицейским пьяная женщина, которая 5 июля в 9.25 вышла из бара на улице Кропоткина, сняла с себя шорты и майку и голышом легла спать под ближайший забор. Тревогу отработали бойцы ГБР-77 Агентства Безопасности.