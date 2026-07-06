В Ленинском районе Новосибирска пропала 50-летняя женщина

Наталью Пигиду разыскивают с 25 июня. Фото: пресс-служба «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.

В Ленинском районе Новосибирска ищут 50-летнюю Наталью Дмитриевну Пигиду. С 25 июня 2026 года ее местонахождение остается неизвестным. Об сообщает пресс-служба «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.

Поисковики сообщили, что рост женщины составляет около 160 сантиметров, она среднего телосложения. Волосы светлые, окрашенные, глаза зелено-карие.

В день исчезновения Наталья была одета в коричневую футболку и серые шорты.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщить об этом по телефону горячей линии поискового отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по единому номеру экстренных служб 112.

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